В Абакане пройдёт финал республиканского фестиваля патриотической песни

21 апреля в 12. часов в большом зале Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева состоится финал V республиканского фестиваля-конкурса патриотической песни «Мы этой памяти верны».

В конкурсе примут участие учащиеся старших классов, студенты среднего и высшего профессионального образования, работающая молодежь Хакасии в возрасте от 16 до 35 лет и исполнят вокальный номер патриотической направленности продолжительностью не более 5 минут. Победители номинаций становятся лауреатами I, II, III степеней и награждаются памятными подарками, остальные участники – дипломами за участие, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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