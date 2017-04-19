В Абакане раненный молодой человек скончался в карете скорой помощи

Нож в груди жителя республиканской столицы оказался во время пьяной ссоры с приятелем.

По версии следствия, 16 апреля приятели пришли в гости к своему знакомому в одно из общежитий города. Во время распития спиртного друзья поссорились. 24-летний молодой человек собрался ложиться спать, поэтому стал выгонять товарища, с которым и пришёл. Собутыльник отказался уходить в свою комнату.

Во время словесной перепалки старший приятель взялся за нож и ударил им оппонента в область грудной клетки слева. После кровавой расправы 26-летний злоумышленник скрылся с места происшествия. Хозяин комнаты, где произошло преступление, вызвал скорую. Молодой человек, не приходя в сознание, скончался в машине скорой помощи.

Злоумышленник задержан по горячим следам. Ему предъявлено обвинение. Абаканец заключён под стражу. Свою вину в инкриминируемом деянии он признал полностью.

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