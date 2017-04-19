В Абакане сварщики «подожгли» квартиру в многоэтажке

ЧП произошло накануне утром в одном из многоквартирных домов столицы Хакасии.

В подвале здания проводились газосварочные работы. Искра попала в межэтажное перекрытие, загорелась квартира на первом этаже. На момент прибытия огнеборцев горели вещи в коридоре квартиры на площади четыре квадрата. Хозяева находились на работе. В подъезде возникло незначительное задымление, эвакуация жильцов с верхних этажей не потребовалась. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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