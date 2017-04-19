В абаканском аэропорту закончился ремонт багажного отделения

За месяц в зоне прилета установили новые системы кондиционирования, отопления, вентиляции и освещения.

Стены оштукатурены и выложены кафельной плиткой. Теперь багаж пассажиры получают в современном помещении. На стенах размещены пейзажи Хакасии кисти художника Александра Кобыльцова. Аэропорту ремонт багажного отделения обошелся в 980 000 рублей, сообщили в его пресс-службе. Работы проводились после обслуживания рейсов, чтобы не доставлять неудобства пассажирам. Со следующей недели возобновится реконструкция привокзальной площади.

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