В абаканском аэропорту закончился ремонт багажного отделения

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

За месяц в зоне прилета установили новые системы кондиционирования, отопления, вентиляции и освещения.

 

 

 

 

Стены   оштукатурены и выложены  кафельной плиткой. Теперь  багаж пассажиры получают в современном помещении.  На стенах размещены пейзажи  Хакасии кисти художника Александра Кобыльцова.  Аэропорту  ремонт багажного отделения  обошелся в  980 000 рублей, сообщили в его пресс-службе.  Работы проводились после обслуживания рейсов, чтобы не доставлять неудобства пассажирам. Со следующей недели  возобновится реконструкция привокзальной площади.

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