В Черногорске многодетная мать не могла получить пособие из-за проблем с пропиской

Женщина пожаловалась в прокуратуру на управление соцподдержки, специалисты которого несвоевременно назначили ей выплаты.

Малыш появился на свет в августе прошлого года, в ноябре мать обратилась в ГКУ РХ «УСПН Черногорска» с заявлениями о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет и ежемесячного пособия на ребёнка как малоимущей семье. Соцподдержка оформила выплаты не с момента рождения, а с середины ноября из-за того, что заявительница предоставила справку о регистрации по месту жительства, датированную 16.11.2016, другие документальные подтверждения отсутствовали.

Прокурор обратился в суд, где доказал, что женщина проживала в городе угольщиков, её ребёнка наблюдал педиатр местной больницы, а другие дети ходили в черногорский садик. Решением городского суда иск прокурора удовлетворен. «УСПН Черногорска» обязано выплатить матери ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет в сумме около 23 тысяч рублей, а также ежемесячное пособие на ребенка в сумме 1,5 тысячи рублей, сообщается на сайте прокуратуры РХ.

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