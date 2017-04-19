В Общественной палате Хакасии прошли «нулевые чтения»

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Их участники поддержали федеральные законопроекты, направленные на ужесточение наказаний за склонение детей к суициду.

Участники «нулевых чтений», а это члены Общественной палаты, Уполномоченный по правам ребёнка, представители Роскомнадзора, прокуратуры, министерства юстиции, министерства образования и науки, некоммерческих организаций, предложили ужесточить меру наказания за вовлечение детей в опасные игры со смертью и рассмотреть вопрос об обоснованности использования термина «противоправные действия».
- Среди молодежи стало активно распространяться авитальное поведение – активность, направленная против себя, суициды и любые другие действия, при которых можно получить увечья, болезни, и в худшем случае, смерть. Поэтому необходимо всесторонне рассмотреть федеральные законопроекты, направленные на ужесточение наказания за склонение детей к суицидальному поведению, - отметила член Общественной палаты Республики Хакасия Любовь Черчинская.

Упомянутые законопроекты получили поддержку Верховного Суда Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, вместе с тем, устранение отдельных недостатков проектов правовых актов стало возможным и при участии общественности.

 

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