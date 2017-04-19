В Саяногорске — светло

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Подача электроэнергии для уличного освещения Саяногорска возобновлена.

Хакасэнергосбытом, как и было обещано, такое решение было принято сразу же после оплаты части долга городской администрацией. Чиновники перечислили четыре миллиона рублей из девяти — остаток суммы должен быть выплачен до 5 мая.
Энергетики приложили максимум усилий, чтобы возобновить электроснабжение объектов уличного освещения в самые сжатые сроки, хотя этот процесс требует определённого времени.
Как долго на этот раз в Саяногорске будет светло по вечерам, полностью зависит от администрации города. Если чиновники нарушат график погашения оставшейся части долга, после 11 мая фонари в городе погаснут вновь.

 

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