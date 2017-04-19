В Хакасии клещи присосались к ста жителям

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Такую статистику приводят специалисты управления роспотребнадзора по Хакасии. Случаев энцефалита нет.

С  начала эпидсезона по состоянию на 17 апреля в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратились 101 человек (из них 28 детей). Как отмечают специалисты роспотребнадзора, показатели на уровне среднемноголетних значений. В Абакане зарегистрирован 21 случай нападения клещей.

По данным оперативного мониторинга наибольшее количество пострадавших встретились с клещами в окрестностях Саяногорска (32 человека), Аскизского района (13 человек), Таштыпского района (10 чел.), сопредельных территориях юга Красноярского края и Тувы (14 человек). Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано. Установлен диагноз «Иксодовый клещевой боррелиоз» взрослому жителю Бейского района.

Специалисты говорят, степень заражения инфекциями в Хакасии высока. Это подтвердили лабораторные исследования. В 3,8% исследованных экземпляров клещей обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 16% — клещевого боррелиоза.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 13 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
72, за 1,416