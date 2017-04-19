В Хакасии клещи присосались к ста жителям

Такую статистику приводят специалисты управления роспотребнадзора по Хакасии. Случаев энцефалита нет.

С начала эпидсезона по состоянию на 17 апреля в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратились 101 человек (из них 28 детей). Как отмечают специалисты роспотребнадзора, показатели на уровне среднемноголетних значений. В Абакане зарегистрирован 21 случай нападения клещей.

По данным оперативного мониторинга наибольшее количество пострадавших встретились с клещами в окрестностях Саяногорска (32 человека), Аскизского района (13 человек), Таштыпского района (10 чел.), сопредельных территориях юга Красноярского края и Тувы (14 человек). Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано. Установлен диагноз «Иксодовый клещевой боррелиоз» взрослому жителю Бейского района.

Специалисты говорят, степень заражения инфекциями в Хакасии высока. Это подтвердили лабораторные исследования. В 3,8% исследованных экземпляров клещей обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 16% — клещевого боррелиоза.

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