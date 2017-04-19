В Хакасии любителя пьяных дебошей выселили из комнаты

Судебные приставы применили принудительные меры к жителю посёлка Майна.

Соседи постоянно жаловались на асоциальное поведение постояльца, у квартиранта имелись и долги за коммунальные услуги. Несколько лет назад по вине гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в доме случился пожар. Жильцы многоквартирки не пострадали, но сам дом пришлось капитально ремонтировать. Однако мужчина продолжил принимать гостей, устраивать шумные застолья и скандалить. Суд удовлетворил заявление администрации Саяногорска о выселении гражданина. Исполнительные действия по принудительному выселению прошли без эксцессов. Мужчина в течение двух часов собрал вещи и освободил комнату, сообщили в УФССП России по Хакасии.

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