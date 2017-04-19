В Хакасии ожидается ураганный ветер

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По сообщению Хакасского гидрометцентра, 19-20 апреля в регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 27 м/с. В таких условиях проведение любых огнеопасных работ на открытой местности (дача, природа) недопустимо.

Строго запрещается разжигать костры и сжигать мусор. Не храните на открытых участках огнеопасные вещества. Прячьте от детей спички и не разрешайте играть с огнем. Соблюдайте осторожность при курении! Не бросайте окурки на траву, а также из окна автомобиля в пути. Специалисты напоминают, в преддверии православного дня Радоницы уборка на кладбищах должна обходиться без сжигания мусора и травы. Утилизируйте сухостой в мешках и выбрасывайте на специально оборудованные площадки, пояснили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.

 

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