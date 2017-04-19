В Хакасии пройдёт межрегиональный турнир по волейболу

Состязания, в которых примут участие 18 команд Сибири, посвящены второй годовщине со дня открытия в Хакасии спортивной школы ЦСКА.

Торжественное открытие соревнований состоится 21 апреля в 17 часов в УСЗ «Колос» поселка Белый Яр. С 20 по 23 апреля в Белом Яре состоится Открытое первенство СШ (ОРК «ЦСКА-Хакасия») по волейболу среди девушек 2003-2005 годов рождения и юношей 2004-2005 годов рождения посвященное «Дню образования ЦСКА». В межрегиональном турнире участвуют команды ЦСКА-Хакасия, РДЮСШ села Белый ЯР, Красноярский край, Алтайский край, Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, команды Хакасии. Как сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ, спортивная школа «ЦСКА-Хакасия» была открыта в регионе в апреле 2015 года.

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