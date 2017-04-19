В Хакасии пройдёт ярмарка «Электронный работодатель»

В Республиканском музейно-культурном центре 26 апреля работодателям будет продемонстрирован весь спектр электронных услуг: от получения электронной подписи и регистрации на портале госуслуг, до электронного взаимодействия со службой занятости и другими ведомствами.

На республиканской ярмарке «Электронный работодатель» свои услуги, основанные на Интернет-технологиях, представят партнёры службы занятости Хакасии: Сбербанк, налоговая служба, Пенсионный фонд, МФЦ, Департамент молодежной политики Министерства экономики Республики Хакасия, ООО «Помощник», ОАО МТС. Для студентов и ищущих работу граждан в зоне Интерактивного портала службы занятости будет проходить регистрация на портале соискателей рабочих мест, подбор работы. В кинозале будут демонстрироваться обучающие видеоролики для пользователей порталов госуслуг и «Работа в России». На территории ярмарки будет действовать бесплатный Wi-fi.

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