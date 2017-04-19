Вашингтон решил ввести новые санкции против КНДР, Ирана и Сирии

Вашингтон принял решение ужесточить санкционный режим в отношении Северной Кореи, Ирана и Сирии, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Он уточнил, что, в частности, будут введены прямые санкции против граждан и компаний КНДР, а не против китайских компаний, ведущих бизнес с этой страной, передает ТАСС.

Также, по его словам, «будут новые санкции против Ирана, несвязанные с ядерной проблемой», и будут введены значительные санкции против Сирии, которые коснутся примерно 200 сирийских или связанных с республикой лиц и организаций.

Ранее в апреле Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан КНДР и одного юридического лица этой страны, а также включил в санкционный список Тегеранскую организацию тюрем, а также одного из ее руководителей.

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