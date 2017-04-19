Вес наркотика, найденного у парня в Абакане, может потянуть на 10 лет тюрьмы

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Максимальная мера наказания по статье, по которой в отношении 18-летнего абаканца возбуждено уголовное дело, — до 20 лет лишения свободы.

Накануне на улице Луговая в Абакане полицейские задержали 18-летнего парня, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято больше 23 граммов синтетического средства, что является крупным размером для данного вида наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Мера наказания в данном случае – от 10 до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.

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