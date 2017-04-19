Виктор Зимин попал в рейтинг губернаторов-блогеров

Глава Хакасии в таком списке впервые. Так как совсем недавно стал активным пользователем одной из социальных сетей.

Независимая исследовательская компания в области СМИ "Медиалогия" составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за март 2017 года. В список вошли действующие на период исследования главы регионов Российской Федерации, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Виктор Зимин впервые попал в такой рейтинг и сразу на 20 место. Напомним, не так давно глава Хакасии стал активным пользователем Instsgram. Руководитель региона старается ежедневно выкладывать посты и общаться с подписчиками. Виктор Зимин делится и рабочими фото, и личными. Например, были снимки жены, дочерей, племянниц. Глава республики как-то даже советовался с пользователями и просил их помочь выбрать галстук для работы.

Хорошее место в рейтинге блогеров занимает коллега Виктора Зимина Шолбан Кара-Оол, он замыкает пятёрку лидеров. Глава Тувы за месяц прибавил 12 позиций. Больше из руководителей сибирских регионов в 20-ку рейтинга никто не попал.

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