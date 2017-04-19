В Хакасии с успехом прошли республиканские мероприятия, цель которых — творческое развитие школьников.

Региональный этап IX межрегионального фестиваля интернациональной дружбы «Ынархас чоллары» («Дороги дружбы»), посвящённого 155-летию со дня рождения Н.Ф. Катанова, начался с конкурса этнической моды и этнической песни. В национальную гимназию съехались представители всех городов и районов Хакасии. Актовый зал буквально расцвёл от множества удивительных по красоте и разнообразных по исполнению костюмов, в которые были разодеты участники конкурса. Яркое многоцветье красок поразительно сочеталось с национальными песнями и танцами. Очень стильно выглядели юные модели из Усть-Абакана и Аскиза, а задорная пляска в исполнении Раджа Бурнакова и Алёши Гуцакова, учеников школы-интерната для детей с нарушениями слуха, проходила под нескончаемые аплодисменты. Великолепно смотрелось выступление ребят из села Солнечное, представивших на суд зрителя композицию «Степные мотивы».

В школьном спортзале в это же время работала выставка-конкурс экспозиций «Моя страна — мой регион». Здесь внимание привлекал наполненный детской фантазией макет родного села, который представили юные архитекторы из села Бея. Отлично смотрелись изящные картины по дереву на национальные сюжеты, созданные воспитанниками уже упомянутой школы-интерната для слабослышащих детей. Вот уж истинно умелые ручки! А изделия из войлока, изготовленные ребятами Аскизской школы-интерната, можно хоть сейчас выставлять на продажу. Украшенные орнаментом детские валеночки, уютные домашние тапочки и войлочные шляпы для любителей попариться в баньке...

А вот Центр культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева принял участников детско-юношеского фестиваля самодеятельных театров «Рождённые от солнца». Особенность этого мероприятия в том, что свои актёрские работы представляли дети с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель фестиваля Андрей Суворов сказал: «В той или иной форме, но театр нужен всем детям. Это своего рода ролевые игры через художественные образы. Вот, например, в детскую студию художественного слова села Знаменка вместе со здоровыми детьми ходят дети с ограниченными возможностями здоровья. Выступали вместе, читали стихи, прозаические отрывки».

В детской психологии есть такое понятие: куклотерапия — метод, помогающий детям с проблемами здоровья развивать самосознание в процессе творческой деятельности. Что и продемонстрировали ребята из школы-интерната для детей с нарушениями слуха, показав кукольный спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». Здесь, кроме главных героев, участвуют все жители леса: белка, птица, лягушка, бабочки. И сказочная история кончается не гибелью Волка от рук дровосеков, а весёлым чаепитием с бабушкиными пирожками. Юные артисты заслужили бурные аплодисменты зрительного зала.

Впереди у ребятни новые мероприятия, новые победы и новые знакомства.

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