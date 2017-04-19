Хакасские конники отличились на Чемпионате и Первенстве республики по троеборью

В течение трех дней конники-спортсмены из четырех регионов Сибирского федерального округа: Новосибирской области, Кемеровской области, Красноярского края и Республики Хакасия боролись за победу в Чемпионате и Первенстве Республики Хакасия по конному троеборью.

Спортсмены из Хакасии на чемпионате выиграли сразу несколько медалей в разных программах. Так в программе троеборье ССN 1* победу одержала Татьяна Чупина на лошади Реванш. В программе троеборье ЛК 100 (лошади 6 лет и старше) серебряным призёром также стала Татьяна Чупина на лошади Порт о Пренс. В программе троеборье ДК 90 (лошади 4-5 лет) первое место у Олеси Мордвиной на лошади Кала Дель Пи, второе — у Анастасии Дремучевой на лошади Группировка. На первенстве Хакасии в троеборье ЛК 100 высшую награду получила наша спортсменка Елизавета Радионова на лошади Фокстрот, бронза у Алисы Жуковской на лошади Данс. Весь комплект медалей у спортсменов Хакасии в троеборье ДК 90 (дети). Первое место у Анны Вахрушевой на лошади Консул, второе — у Алины Ткаченко на лошади Байкот, замыкает тройку лидеров Ангелина Бельских на лошади Орлеан, сообщили в пресс-службе министерства спорта.

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