Хакасский форум «Сибер Ил» получил премию правительства России

19.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Хакасия удостоена премии правительства России за проведение международного культурно-туристского форума «Сибер Ил».

 

 

 

 Вручение премии в области культуры за 2016 год состоялось  в Москве. Этому событию будет посвящен брифинг, который пройдет 20 апреля в Республиканском музейно-культурном центре. На вопросы журналистов ответит министр культуры Хакасии Светлана Окольникова. Кроме того, во встрече примут участие директор Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова Андрей Готлиб и директор Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова Вячеслав Инкижеков. Именно они получили престижную премию из рук вице-премьера российского правительства Ольги Голодец и Министра культуры России Владимира Мединского.   Вместе с ними эту награду разделила Ольга Астафьева – научный консультант форума, директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,222