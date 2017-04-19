Хакасский форум «Сибер Ил» получил премию правительства России

Хакасия удостоена премии правительства России за проведение международного культурно-туристского форума «Сибер Ил».







Вручение премии в области культуры за 2016 год состоялось в Москве. Этому событию будет посвящен брифинг, который пройдет 20 апреля в Республиканском музейно-культурном центре. На вопросы журналистов ответит министр культуры Хакасии Светлана Окольникова. Кроме того, во встрече примут участие директор Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова Андрей Готлиб и директор Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова Вячеслав Инкижеков. Именно они получили престижную премию из рук вице-премьера российского правительства Ольги Голодец и Министра культуры России Владимира Мединского. Вместе с ними эту награду разделила Ольга Астафьева – научный консультант форума, директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

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