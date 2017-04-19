За высотою высота

Хакасия удостоена премии правительства России за организацию и проведение международного культурно-туристского форума «Сибер Ил». Вручение высокой награды состоялось на прошлой неделе в Москве.

Директор Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова Андрей Готлиб и директор Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова Вячеслав Инкижеков получили престижную премию из рук вице-премьера России Ольги Голодец и министра культуры РФ Владимира Мединского.

В своей приветственной речи Ольга Голодец отметила значимость форума «Сибер Ил»:

— За вас проголосовала вся Россия, и проекты, которые вы реализуете в рамках форума, стали в значительной степени определять культурную жизнь нашей страны.

Отметим, что в этом году культурно-туристский форум пройдёт в Хакасии уже в седьмой раз. За эти годы мероприятие получило не только поддержку правительства Российской Федерации, но и признание на международном уровне.

— Форум востребован. Он стал не только уникальной дискуссионной площадкой, но и позволил республике добиться реализации целого ряда знаковых проектов, — отметил на одном из заседаний правительства республики глава Хакасии Виктор Зимин. — В частности, по строительству нашего долгожданного музейно-культурного центра, за что огромное спасибо президенту страны, председателю правительства России и федеральному министру культуры. Кстати, в прошлом году во время своего первого визита в Хакасию Владимир Мединский заявил о поддержке ещё ряда проектов, связанных с культурно-историческим наследием республики. Один из них касается нашего уникального памятника — Большого Салбыкского кургана.

За минувшие годы международный культурно-туристский форум стал визитной карточкой Хакасии.

Советник президента России по культуре Владимир Толстой в прошлом году заявил:

— У форума отличная репутация, прежде всего именно профессиональная. Лучшие модераторы, прекрасные участники. Каждый год сюда приезжают люди, которых высоко ценят в нашем сообществе.

Напомним, что в этом году форум откроется 29 июня.

Жителей и гостей Хакасии, как обычно, ждёт очень насыщенная интересная программа.

Деловая программа форума включает в себя пленарное заседание по теме: «Культурно-цивилизационный пояс Великого шёлкового пути: новая эпоха», презентацию всероссийского проекта «Великий шёлковый путь. Сибирская дорога» и специальную сессию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также подписание ряда соглашений о культурном и социально-экономическом сотрудничестве. Предполагается работа четырёх секций: «Кино и театр: экология души», «Культурные сети и брендинг территорий», «Реализация международных, всероссийских и региональных экологических образовательных проектов как основы формирования природоохранных компетенций» и «Наследие и информационные технологии в контексте диалога культур».

Деловую часть форума продолжит богатая культурная программа. 2 — 3 июля в Хакасии стартует международный эколого-этнический фестиваль «Чир Чайаан» и открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». И впервые пройдёт молодёжный фестиваль «Евролето. Республика».

В День республики, 3 июля, жители и гости Хакасии смогут побывать на уже ставшем традиционным концерте звёзд оперной сцены на Первомайской площади Абакана.

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