В детском саду «Ласточка» стало традицией проводить день открытых дверей и день самоуправления для родителей.

Взрослые в этот день вместе со своими детьми пели, рисовали, участвовали в эстафетах, отгадывали загадки и составляли рассказы, отправлялись путешествовать в космос и гуляли по лесу, строили замки и разводили огород на окне, а также ходили на экскурсии по музейному комплексу детского сада. Дети-экскурсоводы рассказали родителям об убранстве русской избы, традициях хакасского народа в мини-музее «Хакасская юрта», знакомили с экспонатами выставки «Игры и игрушки времён Великой Отечественной войны»...

Педагоги провели для гостей музыкально-поэтический салон «Весенние фантазии». Ребята рассказывали стихи русских поэтов о весне.

Чуть позже родителям было показано театрализованное представление «Азбука вежливости». Оно стало итоговым мероприятием недели вежливости, проходившей в детском саду.

В спортивном зале родители смогли увидеть занятие старших дошкольников в секции баскетбола.

Для самых маленьких воспитанников и их родителей в дни открытых дверей был организован «Игровой центр». Малыши барахтались в сухом бассейне, преодолевали мягкие тоннели, наклонные доски и лестницы. Мамы и папы со своими ребятишками строили башни и крепости из мягких модулей, осваивали велосипед, прыгали на мячах-прыгунах, ходили по каменной дорожке, катали мячи, сбивали кегли...

Привлечение родителей к образовательной работе детского сада необходимо прежде всего для самих детей. Они с любовью и благодарностью смотрят на своих мам и пап, которые участвуют в занятиях, играх, экскурсиях, экспериментах. С ещё большим интересом и даже восхищением дети относятся к мамам и папам, выступающим в роли педагогов. Так, Максим Антропов с гордостью ловил на себе завистливые взгляды одногруппников, когда его мама Анастасия Анатольевна провела с ребятами занятие по аппликации «Ваза с ветками». Оказывается, она так много умеет и знает!

Ещё больше радовался и гордился своими родителями Денис Лахтюков: его папа Игорь Владимирович и мама Ольга Александровна организовали настоящее физкультурное развлечение «В здоровом теле — здоровый дух» и помогли детям победить злую гостью Простуду.

Конкуренцию семье Лахтюковых составили Елена и Евгений Серге-

евы. Они провели с детьми младшей группы занятия по физкультуре. По их окончании ребята получили медали и сладкие призы. Было здорово и интересно.

Очень понравились детям младшей и старшей групп занятия по физкультуре, проведённые Мариной Макаровой и Дмитрием Баньковым. С ребятишками из средних групп занимались Людмила Писаренко и Ольга Замана. Весь день дети вспоминали это событие и спрашивали у воспитателя разрешения провести такое же занятие их мамам.

Нашлись родители и бабушки, пожелавшие заняться с детьми творчеством, математикой, провести познавательные занятия. С небывалым азартом будущие первоклассники решали кроссворды и логические задания, которые подготовила для них Светлана Колмакова. Некоторые дети так увлеклись этим, что в течение всего дня продолжали отгадывать головоломки, предусмотрительно приготовленные мамой.

Мария Банькова и Ольга Лахтюкова убедились в том, что дети старших групп очень много знают о здоровом образе жизни. На познавательном занятии мальчишки и девчонки очень много рассказали мамам-воспитателям о пользе овощей, фруктов и физических упражнений.

Светлана Карелина не ошиблась, когда решила провести в средней группе занятие по ознакомлению с миром природы, в результате довольны остались и дети, и мама-педагог.

Ребятишки подготовительной группы пришли в восторг от занятия, проведённого бабушкой Давида Свищука. Галина Васильевна провела для детей урок рисования в изостудии. Дети старательно выполняли все этапы работы, в итоге у каждого получился рисунок мудрой змеи.

Бодрящей и весёлой получилась утренняя разминка у Галины Абрамовой.

Прошли дни открытых дверей, жизнь детского сада вернулась в привычное русло. Надеемся, что после проведения таких мероприятий и педагоги, и родители станут лучше слышать и понимать друг друга, а значит, теснее сотрудничать, ведь развитие ребёнка-дошкольника без активного сотрудничества детского сада и семьи просто невозможно.

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