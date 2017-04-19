Житель Хакасии выращивал коноплю в теплице

Полицейские задержали в поселке Майна водителя иномарки, у которого было обнаружено 15 граммов марихуаны.

Наркотик изъят. Также было установлено, что мужчина специально снимал в Саяногорске квартиру для выращивания конопли. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что более полугода назад он заказал через сеть Интернет специальные горшки, семена и инструкцию по выращиванию растений конопли, снял квартиру и оборудовал в ней теплицу. Изъято 12 горшков с растениями, а также оборудование для их выращивания, сообщили в пресс-службе МВД России по Хакасии. В отношении 32-летнего жителя поселка Майна возбуждено уголовное дело.

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