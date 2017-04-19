Жителей Хакасии ожидает дождливый май

Средняя месячная температура воздуха — плюс 11 градусов, что соответствует средним многолетним значениям. В последний месяц весны количество осадков составит 50 миллиметров, что в два раза больше среднего многолетнего количества.

Последний месяц весны получил своё название в честь древнегреческой богини Майи. По народному календарю пятый месяц года именовался травень и цветень. Это время цветов и любви, период расцвета всего живого.

Раскрываются первые нежные листочки. Радует глаз сочная зелень травы, тянутся к солнцу золотистые макушки одуванчиков. На радость трудолюбивым хозяевам в садах цветут тюльпаны, нарциссы, маргаритки. Каким по метеопрогнозам обещает быть последний весенний месяц в 2017 году, рассказывает начальник отдела Хакасского гидрометцентра Татьяна Иванова.

В первой декаде преобладающая температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 11 градусов. Днём в первой половине будет по летнему тепло — 20 — 25 градусов выше ноля, во второй похолодает до плюс 6 — 11 градусов по Цельсию. Осадки вероятны часто.

Во второй декаде вероятны заморозки, колебания температуры воздуха ночью от минус 4 до плюс 14 градусов в середине десятидневки. Днём столбик термометра будет держаться на отметках 10 — 15 тепла, в середине декады — плюс 25 — 30 градусов. Дожди вероятны в отдельные дни декады.

В третьей десятидневке месяца температура воздуха ночью плюс 5 — 10 градусов, в середине — до плюс 16 градусов, в начале вероятны заморозки до минус двух градусов. Днём колебания от плюс 12 градусов в начале декады до плюс 28 градусов в середине и конце. Дожди ожидаются в большинстве дней десятидневки.

Май, как правило, редко бывает в Хакасии особенно жарким. На один-два градуса выше нормы этот месяц регистрировался часто (2007, 2008, 2009 годы). Самым жарким ( на пять градусов выше нормы) за столетний период наблюдений был последний месяц весны в 1999 году. А самый холодный, со среднесуточной температурой плюс восемь градусов, наблюдался в 1954-м. Больше всего дождей 365 процентов от нормы выпало в 1970 году. Самым скудным на дожди признан май 2008 года, когда выпало 29 процентов осадков от нормы.

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