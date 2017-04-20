В Абакане автоледи, играя в перегонки на «зебре», чуть не сбила ребёнка

Инцидент на проезжей части попал в объектив видеорегистратора автомобилиста, ехавшего по соседней полосе.

Машины двигались по улице Советская. На нерегулируемый пешеходный переход вышла школьница. Владелец автомобиля, ехавший по правой полосе, затормозил и пропустил девочку, а вот дамочка на красной иномарке решила, что успеет проскочить и проехала в полуметре от несовершеннолетней прохожей. Очевидец выложил видео в соцсеть. Комментаторы тут же начали осуждать автоледи, ратуя за лишение водительских прав. Некоторые пользователи отметили, что нашим детям тоже пора прививать культуру поведения на дороге. Некоторые предлагают объяснять и детям, и даже взрослым, что пешеходный переход даёт участникам дорожного движения лишь преимущественное право перед автомобилем, а вовсе не делает их бессмертными. Поэтому, прежде, чем вступить на "зебру", необходимо убедиться в безопасности перехода.

Видео: Автолюбители Хакасии и Красноярского края

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