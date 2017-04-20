21 апреля — День местного самоуправления

20.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с Днём местного самоуправления! Этот праздник призван повысить роль и значение местного самоуправления в развитии гражданского общества.

Местное самоуправление является тем уровнем власти, который находится ближе всего к каждому конкретному человеку, является доступным и точно знает, какие проблемы нужно решать в первую очередь. На этом уровне решаются ключевые вопросы нашей повседневной жизни. Именно через органы местного самоуправления граждане реализуют своё право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать интересы конкретной территории.
Построение гражданского общества невозможно без людей с активной жизненной и гражданской позицией, способных решать важные социально-экономические и политические вопросы. Представляя интересы людей, работники органов местного самоуправления направляют на общее благо свои знания, опыт и умения.
Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, удачи во всех начинаниях, профессионального роста, благополучия и добросовестного служения жителям Республики Хакасия.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,257