21 апреля — День местного самоуправления

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с Днём местного самоуправления! Этот праздник призван повысить роль и значение местного самоуправления в развитии гражданского общества.

Местное самоуправление является тем уровнем власти, который находится ближе всего к каждому конкретному человеку, является доступным и точно знает, какие проблемы нужно решать в первую очередь. На этом уровне решаются ключевые вопросы нашей повседневной жизни. Именно через органы местного самоуправления граждане реализуют своё право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать интересы конкретной территории.

Построение гражданского общества невозможно без людей с активной жизненной и гражданской позицией, способных решать важные социально-экономические и политические вопросы. Представляя интересы людей, работники органов местного самоуправления направляют на общее благо свои знания, опыт и умения.

Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, удачи во всех начинаниях, профессионального роста, благополучия и добросовестного служения жителям Республики Хакасия.

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