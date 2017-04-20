Москвичка заплатила 250 тысяч рублей за несуществующего жениха и теперь намерена судиться со свахой из «Давай поженимся»

20.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Подать в суд на Розу Сябитову намерены и другие клиентки. Претензии девушек просты - сваха не нашла им вторую половинку.

Адвокат разгневанных невест Владислав Кочерин добился в Пресненской прокуратуре Москвы обжалования действий сотрудников полиции. Правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело. Защитник настаивает на том, что в данном случае уместна формулировка «мошенничество», так как потерпевшие обращались в агентство Сяботовой, заключали договор, платили деньги, а сваха и телеведущая своих обязательств не выполняла, пишет lenta.ru. Одна из клиенток отдала за несуществующего жениха 250 тысяч рублей.

- Если у них есть какие-то претензии, то пожалуйста, есть определенные органы, которые готовы разбираться в этих вопросах. <…> Я тоже об этом не раз говорила, все хотят заработать, я понимаю, кризис, сложность определенная, но бог судья, как говорится, - сказала Роза Сябитова в интервью телеканалу "360".

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