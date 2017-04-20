Читатели Хакасии получили доступ к электронной библиотеке издательского дома «Гребенников»

Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова предлагает воспользоваться свободным тестовым доступом к электронной библиотеке «GREBENNIKON».





Ресурс насчитывает свыше 40 000 статей из 28 электронных периодических изданий (журналов), а также 49 альманахов по темам: «Маркетинг», «Менеджмент», «Финансы» и «Персонал», сообщили в министерстве культуры Хакасии. Статьи можно скачивать по рубрикам, названиям статей, наименованиям журналов. Для читателей библиотеки доступны материалы за все годы, кроме 2017-го. Получить свободный доступ к материалам электронной библиотеки «GREBENNIKON» можно в Центре общественного доступа к информации Национальной библиотеки.

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