Губернатор северной столицы поблагодарил жителей Хакасии за поддержку против терроризма

В адрес Главы Хакасии Виктора Зимина поступила телеграмма от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

В частности, в ней сказано:

«От имени правительства Санкт-Петербурга и всех петербуржцев сердечно благодарю Вас за теплые слова поддержки в тяжелое для нас время. Подлое бесчеловечное преступление прервало жизни многих ни в чем не повинных людей. При взрыве в метро погибли и пострадали петербуржцы, жители других регионов России, зарубежных стран, люди разных национальностей, вероисповеданий, конфессий. Терроризм не знает границ. Он беспощаден. Это наша общая боль.

Мы ценим Ваше участие и солидарность, готовность разделить с нами тяжесть утраты. Такая поддержка очень важна, она придает силы жить и развиваться. Уверен, что только единство позволит нам успешно бороться с этим страшным злом и навсегда его искоренить».

Напомним, 3 апреля в петербургском метро в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Погибли одиннадцать человек, более 50 получили ранения.

От имени всех жителей региона Виктор Зимин высказал слова поддержки жителям северной столицы, с которой у Хакасии сложились тёплые и дружественные отношения и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

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