Известные в Хакасии люди комментируют встречу президента с главой Хакасии

Надежда МАКСИМОВА - Депутат Государственной Думы от Республики Хакасия

Внимательно слежу за политической и экономической ситуацией в Хакасии. В последнее время все активнее в регионе развивается промышленность: добыча угля, металлугрический сектор, традиционные для республики переработка алюминия и гидроэнергетика. Власти Хакасии во главе с Виктором Михайловичем Зиминым взяли довольно высокий темп в развитии ведущих производств. Например, республика поставляет такие объемы угля, что железнодорожники порой просто не справляются с вывозом. Проекты у Хакасии амбициозные, но выполнимые, ведь рост промышленности положительно скажется на собственных доходах республики, а значит, и доходах жителей региона. Президент России Владимир Владимирович Путин, надо отметить, относится к проблемам республики с пониманием и большим вниманием. Особенно важно, на мой взгляд, что республику поддержат в части решения проблем с госдолгом, есть заинтересованность федерального центра и в проектах по развитию транспортной инфраструктуры. Думаю, после встречи с Президентом у главы Хакасии прибавится работы, но, безусловно, привлечение инвесторов и благоприятный экономический климат в регионе стоят того.

Александр ВЕКШИН - Депутат Верховного Совета Республики Хакасия

Встреча своевременная и плодотворная. Виктор Михайлович довольно подробно рассказал и о социально-экономической жизни региона и о погорельцах, которые пострадали в 201 году. Каждый житель Хакасии, чьё имущество было уничтожено огнём, получил помощь. Этот вопрос и глава региона, и президент держат на контроле, что очень важно. Похвалил Владимир Путин и наши грандиозные стройки. В частности музей и перинатальный центр. Важно, что на таких встречах можно лично рассказать президенту, что деньги из Москвы тратятся по назначению и каждый рубль идёт в дело. Хорошо, что Виктор Зимин активно встречается и с московскими чиновниками и с самим президентом. Для региона это только плюс. Москва без нас проживёт, а вот Хакасия без Москвы нет. У нас много хороших планов, на которые собственных доходов не хватает, а такие встречи помогают привлечь дополнительные инвестиции.

Андрей ГОТЛИБ - Директор Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова

Я буквально испытал чувство гордости, когда на встрече президента России Владимира Путина с главой Хакасии Виктором Зиминым прозвучали слова «хороший музей». Их сказал Владимир Владимирович о нашем построенном уже музейно-культурном комплексе. Сказал так, что сделалось понятно, что он узнал об этом объекте не сегодня, и не из уст Виктора Михайловича. Ему рассказывали о нём люди, побывавшие здесь, видевшие, как в республике относятся к культуре – министр культуры России Владимир Мединский, советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой и другие. Думаю, все обратили внимание, что на встречах такого уровня вопросы культуры обсуждаются достаточно редко, и очень важно, что в этом случае президент Владимир Путин и глава региона Виктор Зимин уделили ей достаточно много времени. На самом деле, у нас построен прекрасный комплекс, назначение которого более широко, чем у музея, и более ёмко, чем у культурного центра. Федеральный центр оказал существенную помощь, сделал колоссальный вклад в развитие культуры Хакасии на этапе его строительства и ввода в эксплуатацию, продолжает помогать и сегодня.

Так же хотелось бы отметить, что в разговоре с президентом прозвучали слова «каменные изваяния», и тоже впервые. Прозвучали в контексте связи развития туристической отрасли на базе историко-культурного наследия. Наши объекты историко-культурного наследия привлекают большое внимание к региону, служат для развития ивестиционной сферы, и это отмечено сегодня на всех уровнях власти.

Это большая удача, что вопросам культуры уделяет такое большое внимание республиканское правительство – никаким регионом прежде эти вопросы на встрече с президентом не обсуждались. Это объективная реальность, и это лестно и приятно

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