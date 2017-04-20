«МегаФон» представляет новую услугу «МегаФон. Таргет»

Услуга «МегаФон. Таргет» предназначена для организации рекламных sms и mms - рассылок для малого и среднего бизнеса и не имеет аналогов на рынке. С помощью удобного веб-интерфейса можно настроить и провести рекламную рассылку, а по окончании – точно оценить эффективность.

Услуга «МегаФон.Таргет» создана для малого и среднего бизнеса, которому необходим понятный и доступный инструмент для рекламы, направленной на конкретную аудиторию. При его создании «МегаФон» ориентировался на опыт ведущих интернет-компаний. В простом интерфейсе способен разобраться каждый. Буквально в несколько кликов можно создать рассылку, настроить ее параметры: пол, возраст, местоположение, операционная система телефона, расходы на связь и роуминг. Запуск кампании не займет много времени – на одобрение рассылки оператором требуется от часа до одних суток. Это в разы быстрее, чем в других решениях, существующих на рынке. Рекламная кампания может быть запущена с любым бюджетом, количеством сообщений и даже с небольшим охватом.

«Мы поэтапно внедряли услугу в регионах. Популярность решения подтверждают цифры: к концу марта 2017 года услугой уже воспользовались более 2,5 тысяч корпоративных клиентов «МегаФона». Ежемесячно количество клиентов росло на 20% - это 300-400 новых подключений. Самая популярная настройка в проведенных кампаниях – местоположение. Ее использовали в 80% случаев», – отметил Дмитрий Чумиков, руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона».

В «МегаФон. Таргет» уже есть инструменты для того, чтобы оценить эффективность кампании: в сообщения можно автоматически добавить уникальные коды для каждого получателя и ссылки на сайт клиента, которые позволяют оценить количество переходов на сайт.

«Мы не проводим масштабные рекламные кампании, но мы успешно используем «МегаФон. Таргет» для привлечения аудитории в наши новые магазины. Мы задали параметры: пол, возраст получателей, местоположение в пределах района, уровень расходов на связь и активное использование интернета. Это позволило сообщить об открытии новой торговой точки рядом с домом нашим потенциальным покупателям. Решение от «МегаФона» оказалось эффективнее по сравнению, например, с информационными сообщениями на квитанциях ЖКХ: до 5% клиентов пришли в наши магазины. Удобно, что рассылку в «МегаФон. Таргет» можно запустить без ограничения по минимальному бюджету – это позволяет гибко планировать наши рекламные кампании», - отметила Олеся Машкина, управляющая по рекламе компании «Вкусвилл».

Более подробно узнать об услуге можно здесь.

*На правах рекламы

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