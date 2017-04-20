Молодёжь Черногорска в Сети рассказывает о городских памятниках и скульптурах

20.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Так организаторы интернет-акции хотят привлечь внимание к черногорским достопримечательностям.

В Черногорске проходит сетевая акция «Знай свой город», приуроченная к международному Дню памятников и исторических мест. С первых чисел апреля  в группе ВК «Молодая Гвардия» города Черногорска» появляется информация о памятниках и исторических местах города угольщиков. Активные молодогвардейцы готовят фоторепортажи, а клуб «Патриот»— ёмкую историческую справку о каждой мемориальной или скульптурной композиции.

«Поверьте некоторая информация вас удивит, а о  каких-то памятниках возможно вы и не слышали», – рассказал  куратор проекта Даниил Парфенович.

«Думаю, наш проект поспособствует  поддержанию общественного интереса к истории, культуре и недвижимым объектам культурного наследия нашего города», – делится мнением председатель клуба «Патриот», главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Артём Бражников.

Стоит отметить, что черногорские молодогвардейцы готовят к запуску еще несколько аналогичных проектов, которые заинтересуют как жителей, так и гостей города.

 

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