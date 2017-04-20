Молодых активистов Хакасии приглашают в этноэкспедицию

20.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Росмолодёжь впервые реализует уникальный культурно-образовательный проект — этнотуристические экспедиции по маршрутам, пролегающим через территории с проживанием различных этнических и конфессиональных групп населения Северного Кавказа и Сибири.

Со 2 по 8 июня пройдёт первая экспедиция по территории Сибирского федерального округа, которая охватит города и памятные места Хакасии, Кемеровской области, Республики Алтай и Алтайского края. Завершится она публичной презентацией результатов на Международном молодёжном форуме «Алтай. Точки Роста — 2017». Вторая экспедиция пройдёт на территории Северо-Кавказского федерального округа с 9 по 15 августа. Участниками туров станут 50 представителей активной молодёжи: известные блогеры и видеоблогеры с большим охватом подписчиков в социальных сетях, журналисты популярных СМИ, молодые специалисты в сфере межнациональной политики и туризма. На АИС «Молодёжь России» уже открыта регистрация. Стать информационными партнёрами Экспедиции, направить кандидатуры участников туров, можно обратившись через почту yperfilyev@ fadm.gov.ru. или позвонив на телефон (495) 668-80-08, добавочный 1405- Екатерина Чижикова, добавочный 1601 — Юрий Перфильев.

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