Найти в тайге потенциал

В сёлах Матур и Анчул Таштыпского района прошла встреча инициативной группы «Чирем» с местными жителями, готовыми поддержать идею заниматься традиционным природопользованием в местах проживания коренного малочисленного народа — шорцев.

«Чирем» в переводе с хакасского означает «моя земля». Как ею правильно распорядиться и не навредить природе, рассказали преподаватели и студенты кафедры химии и геоэкологии института естественных наук и математики ХГУ имени Н.Ф. Катанова: я как руководитель проекта, кандидат биологических наук, Марина Махрова, доцент кафедры, кандидат географических наук, и Алёна Торокова, студентка.

Интерес к вопросу традиционного природопользования заслуживает внимания. В сентябре 2016 года организаторы проекта подали заявку на грант альянса «Экодело», выиграли конкурс и получили финансирование. Эти средства потратятся на обучение людей, проживающих на территории традиционного природопользования (ТТП). Границы её определены постановлением правительства Хакасии в 2016 году.

Чем полезна данная школа для активного населения? Прежде всего рекомендациями по развитию устойчивого туризма в Таштыпском районе. Это предполагает использование природных ресурсов для познавательных, экологических и этнографических туров. Причём маршруты с ограниченным влиянием людей на природу, основанные на принципе «Не навреди!».

Такой подход хорошо сочетается с агротуризмом, который можно организовать в местах проживания сельского населения. Туристам при этом предлагают услуги проживания, экскурсионного обслуживания и экологически чистые продукты, выращенные на приусадебном участке. Всё это способствует улучшению благосостояния местных жителей и повышению качества обслуживания гостей.

В некоторых регионах юга Сибири есть опыт организации производства для утилизации отходов лесопереработки. Этот опыт может быть полезным жителям Таштыпского района. Из отходов прессуют брикеты для костра или мангала, а умельцы создают даже произведения искусства, панели и барельефы для отделки помещений.

Конечно, не обойтись без сувениров. Как их создавать, сочетая новые технологии и традиционные виды хозяйства? Как реализовывать созданное, используя возможности Интернета? Есть люди, готовые поделиться умениями в этой области.

Нужно помнить, что организация устойчивого туризма опирается на законодательство. В том числе на законы, связанные с лесопользованием, охотой, туризмом, рыбалкой. Учитывается также режим охраняемых природных территорий.

Естественно, для реализации вышеназванных проектов потребуется дополнительное финансирование. О том, где его взять, рассказал Александр Арбачаков, член совета альянса «Экодело», куратор Хакасии, Кемеровской области и Тувы. Он также является руководителем общественных организаций «АИСТ» и «Агентства исследования и сохранения тайги». По его словам, финансирование найти можно, если проявить инициативу и настойчивость. То есть надо научиться правильно писать проекты для конкурсов грантов и искать спонсоров. При составлении проекта необходимо учитывать его качество и конкурентоспособность.

В ближайшее время школа по обучению местного населения организации устойчивого традиционного природопользования Таштыпского района продолжит свою работу.

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