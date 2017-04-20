Певец Сергей Лазарев замаскировался, чтобы позавтракать в Красноярске

Артист приехал в столицу соседнего региона на гастроли.

19 апреля Лазарев спел на сцене Гранд Холла «Сибирь». А утро перед концертом он провел в одном из местных кафе. Об этом и красноярцы, и фанаты, и даже сами владельцы заведения узнали из Instagram певца.

К поиску заведения общепита артист подошёл тщательно, выбрав несколько точек на карте, сообщает ТВК.

– Приехали в одно – не понравилось, в другое – завтраков нет... 1,5 часа голодные катались, пока не набрели на это заведение, – пишет Сергей на своей странице в соцсети.– Кепка, очки, капюшон – все атрибуты конспирации и мы уже вкушаем этот вкусный завтрак в модном заведении. Это вообще, друзья, не реклама – это радость, что есть в регионах хорошие кафе и рестораны, сделанные модно, со вкусом и, самое главное, с вкусным кофе и едой... я прям, раздобрел и написал этот пост (А.П. - орфография и пунктуация сохранены).

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