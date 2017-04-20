Почти 14000 федеральных льготников Хакасии получают набор социальных услуг.

20.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

А 23729 федеральных льготников предпочитают получать ежемесячную денежную компенсацию (в настоящее время — 1048, 97 рублей в месяц).

Набор социальных услуг состоит из трех частей: лекарственные препараты, санаторно-курортное лечение и проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Федеральным льготникам следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру требуются дорогостоящие лекарства, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии.

 

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