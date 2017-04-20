Посвящается юбилею

Выставка, посвящённая 25-летию Верховного Совета Республики Хакасия, открыта в музее истории Красноярской железной дороги на станции Абакан.

«Красноярская железная дорога давно сотрудничает с Верховным Советом Республики Хакасия, — напомнила методист музея Нина Халтурина. — Поэтому к юбилею Верховного Совета была подготовлена экспозиция, посвящённая нашему сотрудничеству. В неё вошли картины депутата Михаила Саражакова, фотовыставки «25 лет Верховному Совету» и с мероприятий, посвящённых дню Красноярской железной дороги в Верховном Совете республики».

«Выставка даст возможность ещё раз рассказать об истории Верховного Совета Хакасии и специфике работы высшего представительного и единственного законодательного органа власти Республики Хакасия», — отметила руководитель аппарата Верховного Совета РХ Нина Шейерман.

Фотовыставка, отражающая историю Верховного Совета, начиная с первой сессии до сегодняшних дней, является передвижной, и музей Красноярской железной дороги стал третьей площадкой, где она представлена.

Одновременно у посетителей музея есть возможность познакомиться с художественным творчеством председателя комитета Верховного Совета Хакасии по местному самоуправлению Михаила Саражакова.

«Для любого автора персональная выставка — это всегда большая ответственность. Жанры, в которых в основном работает Михаил Алексеевич, — пейзаж и натюрморт, — говорит председатель комитета по аграрной политике, продовольствию и землепользованию Пётр Воронин. — Его картины наполнены красотой и спокойствием нашей родной Хакасии».

Музей, расположенный на привокзальной площади станции Абакан, открыт для посетителей с 13.00 до 16.30 ежедневно, кроме выходных дней.

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