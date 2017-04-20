Президент встретился с главой Хакасии

Событие, надо сказать, знаковое. Потому как проходило оно в непростые для республики времена. До сих пор на слуху коррупционные скандалы сотрясавшие исполнительную власть совсем недавно.

О них регулярно пишут в СМИ, да и простые люди нет-нет да вспомнят, кто и за что находится сегодня в местах не столь отдаленных.

Именно в связи с этим граждане, знающие и понимающие в местной политике, с особым волнением ждали новостей из Москвы, куда отправился Виктор Михайлович. Примет президент - значит, федеральные тучи обошли республику и лично Зимина стороной. Не примет - думайте сами.



Президент главу Хакасии принял. И не просто принял, а провёл с ним весьма конструктивный разговор. Обсудили ключевые показатели республиканской экономики. Индекс промышленного производства составил 111,4 процента по итогам минувшего года. По этому показателю, к слову, мы седьмые в стране. Как в лидерах мы и по удовлетворенности населения деятельностью правоохранительных органов. Тут мы первые в Сибири. Таких знаковых показателей за время общения Виктора Зимина с Владимиром Путиным было названо много. Настолько, что какая-то часть интернет-общественности стала интересоваться: а в той ли мы республике живём, о которой говорит Виктор Михайлович президенту России?



Задающим этот вопрос гражданам следовало бы напомнить, что не стоит собственное мироощущение соотносить с цифрами реальной статистики. Что если лично у них что-то не в порядке, то это не значит, будто весь мир летит в тартарары. Конечно, в Хакасии достаточно тех, кто переживает сейчас непростые времена. Но говорить, что таких граждан большинство, как заявляют некоторые сетевые комментаторы, по меньшей мере странно. Особенно с учётом того, что безработица в Хакасии самая низкая в Сибири. Некоторые цифры, названные Виктором Зиминым на встрече с президентом, имеют ещё и так называемый отложенный эффект. Многое из сказанного главой республики самым непосредственным образом отразится на жизни людей в лучшую сторону. Но не прямо сейчас. А через полгода-год. Именно тогда сухие проценты сегодняшней статистики конвертируются в завтрашний рост уровня жизни рядовых жителей республики. Тут важно как раз то, каковы эти цифры сейчас. И это хорошо понимают люди, принимающие решения на федеральному уровне.



Местное субъективное сетевое злопыхательство отдельных товарищей безусловно сойдет на нет. Собака лает, караван идёт. В нашем случае древняя поговорка особенно уместна. Но по итогам встречи Зимина и президента крайне важно не субъективное комментирование, а объективные итоги. А они таковы. Виктор Зимин заручился поддержкой Владимира Путина в продолжении той экономической и социальной политики, которая по многим позициям вывела Хакасию в лидеры среди регионов Сибири. А в отдельных случаях и России. Ведь рост промышленного производства в Хакасии - это новые рабочие места и налоги, и упомянутый выше самый низкий уровень безработицы в Сибири. И средняя зарплата в 32 тысячи рублей по региону. И рост собственных доходов в полтора миллиарда за минувший год. И многое другое, что на официальном языке именуется «хорошие перспективы развития».

Глядя именно на эти ключевые показатели, и оценивал деятельность Виктора Зимина во главе республики Владимир Путин. Уж кому, как не президенту России, знать, что является объективным критерием для определения эффективности работы руководителя субъекта Российской Федерации.

И в этой связи всё у Хакасии довольно хорошо. А те проблемы, которые в республике, безусловно, есть, решать будет Виктор Зимин, а не кто-то другой. Как бы иного не хотелось отдельно взятым товарищам с красными флагами наперевес.





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