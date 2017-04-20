При всех сложностях республика сохранила динамичное развитие

19 апреля в Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Хакасии Виктором Зиминым. Публикуем стенограмму встречи с сайта kremlin.ru.

В. Путин: Слушаю Вас, Виктор Михайлович.

В. Зимин: Владимир Владимирович, разрешите мне доложить о социальном развитии региона в 2016 году и перспективные планы на 2017-й и последующие годы.

Республика сохранила динамичное развитие при всех сложностях. По итогам 2016 года мы имеем результаты индекса промышленного производства — 111,4 процента, седьмые в стране, добыча полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, газом. Также рост регионального валового продукта у нас все эти годы.

В. Путин: Виктор Михайлович, проблемные вопросы, связанные с обеспечением граждан жильём после тяжёлых событий. Что там?

В. Зимин: Владимир Владимирович, обязательно подойдём к этому вопросу. Для нас очень важна безопасность на территории. Вы лично знакомы с нашими проблемами.

В. Путин: Вы эти вопросы решили?

В. Зимин: Все сняли на сегодняшний день. Что касается пожаров, мы ничего не бросили. Вопросов нет, есть элементарные вещи, которые возникают в рамках обслуживания домов. Нет таких моментов, чтобы у нас были какие-то сборные дома, у нас же всё капитально построено по Вашему решению.

В. Путин: Да я же видел.

В. Зимин: Всех сопровождаем, особенно пожилых, особенно тех, кто в сельской местности, никого не бросаем. Остаются совсем элементарные вещи. Сейчас заходим опять, опять будем рядом, созданы группы.

В. Путин: Извините, что перебил, давайте вернёмся к экономическим показателям.

В. Зимин: Да, Владимир Владимирович. Что касается безопасности. Вы помните, у нас и Саяно-Шушенская ГЭС, и наводнения, и пожары, и землетрясение были. Мы особое внимание уделяем этим вещам. Вот показатели, сделан срез. Ощущаемость собственной безопасности граждан на улицах и в общественных местах региона находится на первой позиции в Сибирском федеральном округе.

Очень важным считаю показатель удовлетворённости населения деятельностью органов исполнительной власти по обеспечению безопасности. Видите цифры, [регион] тоже на лидирующих позициях.

И по удовлетворённости населения деятельностью правоохранительных органов — также первое место в Сибирском федеральном округе. Очень важным пунктом считаем удовлетворённость граждан, степень их защищённости от преступных посягательств. [Этот параметр] влияет на инвестиционный климат.

В. Путин: Хочу Вас спросить о доходах населения, о зарплатах.

В. Зимин: У нас самая низкая инфляция, ниже на процент, чем среднероссийская. Реальные доходы также выше, чем среднероссийские. При этом мы сохранили самые низкие цены на основные продукты в Сибирском регионе, особенно на мясо, рыбу. Гордимся: сами себя кормим. Среднемесячная зарплата — мы отчасти радуемся, но и, понятно, напряжение возникает — 32 310 рублей.

С учётом того, что у нас республика индустриальная (алюминщики, энергетики, угольщики), хочу доложить, это не проблемный вопрос, это очень хороший вопрос в части комплексного плана по развитию — мы уже 37 миллиардов имеем частных инвестиций. Я не буду сегодня говорить о привлечении федеральных средств. Единственное, мне нужно будет Ваше поручение по координации действий с Правительством по большим проектам, связанным с энергетикой, железнодорожной инфраструктурой. Иначе через полтора года мы будем иметь коллапс на Транссибе.

В. Путин: Да, давайте.

В. Зимин: Вот наши реальные доходы. При этом мы имеем два года подряд самую низкую безработицу. Уровень безработицы у нас падает.

В. Путин: Самую низкую — имеется в виду на востоке страны?

В. Зимин: Сибирь, я говорю о Сибирском округе. Мы самый молодой регион по стране, мы сохраняли молодёжь, она остаётся. У нас почти 53 процента из работающего населения — это молодые люди. Планируем в рамках этого проекта создать за два года более семи тысяч рабочих мест. Буквально через два дня будет совещание на Красноярском форуме, где будем об этом говорить.

Социальные показатели, о которых Вы спрашивали. Для детей-сирот построили в два раза больше жилья в 2016 году. Финансирование мер социальной поддержки многодетным семьям было увеличено. Организация отдыха, оздоровление детей — также увеличены.

Работаем очень тонко с вопросом изучения хакасского языка — родного языка, языка титульной нации. По каждому году у нас рост постоянно идёт, я считаю, это очень важный показатель.

Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом, в два раза вырос с 2009 года. Очень большие проекты реализовали в рамках создания и строительства спортивных объектов. Ввели более 177 новых спортивных объектов. 34, почти 35 процентов [населения] постоянно занимаются спортом.

По данным правоохранительных органов, показатели преступности у нас самые низкие, и мы входим в десятку самых стабильных регионов страны.

В. Путин: С финансовой стороны как ситуация?

В. Зимин: Владимир Владимирович, разрешите сначала доложить об этом проекте, и мы перейдём к финансам. Такие вещи реализовали с Вашей поддержкой. Объекты, которые Вы нам подписывали, реализованы. Это перинатальный центр на 150 мест, новый хирургический корпус (старый пострадал при землетрясении), хирургия новая, суперсовременная. Культурно-исторический центр, крупнейший за Уралом. Лыжный спортивный комплекс, где готовится сборная России.

В. Путин: Музей хороший.

В. Зимин: Это центр. С Вашей резолюцией мы тогда это реализовали. Хосе Каррерас приезжал закладывать первый камень.

За полтора года мы приросли на 33 процента по туризму. Уникальная группа каменных изваяний, единственная в мире. Все наши гости — и зарубежные, и, конечно же, прежде всего россияне— удивлены, что у нас такое было и есть. За четыре дня по три тысячи [посещаемость].

В. Путин: Очень хорошо.

* * *

Комментарий

Глава Хакасии Виктор Зимин, комментируя итоги рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, в частности, сказал:

— Один из главных результатов встречи с руководителем страны — положительные договорённости по федеральной поддержке в части государственного долга республики. Мы предметно обсуждали эту тему. Кроме того, у Хакасии есть все шансы заручиться поддержкой федерального центра при дальнейшем развитии, прежде всего, транспортной инфраструктуры. Я по-прежнему убеждён, что основная наша задача — повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение инвестиционного климата, рост собственных доходов. Без этого мы не сможем эффективно решать социальные вопросы, достойно содержать десятки социально значимых объектов, которые построены в Хакасии за последние несколько лет. Это совместная задача для всех нас, для каждого жителя республики, для реального сектора. Нам есть над чем трудиться!

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