Проект хакасской детской библиотеки вошёл в Топ-10

Проект «Страна Читалия приглашает друзей» вошёл в десятку лучших международных проектов библиотечного маркетинга.

Участником международного конкурса на получение премии ИФЛА-БибЛибр за лучший проект библиотечного маркетинга в 2017 году стали 65 библиотек из 11 стран со всего мира. Проект Хакасской республиканской детской библиотеки «Страна Читалия приглашает друзей» вошёл в ТОП-10 и признан жюри «наиболее вдохновляющим и заслуживающим того, чтобы быть названным», наряду с лучшими библиотеками Китая (Пекин, Шанхай, Ухань, провинция Ляонин), Канады (Ванкувер), Австралии (Сайшан-Кост) и России (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Санкт-Петербург).

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