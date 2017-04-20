Разведка США охотится на информаторов Wikileaks в ЦРУ

20.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Предателя ищут и ФБР, и ЦРУ после того, как в разведуправлении произошла крупнейшая утечка секретной информации о технологии проникновения в смартфоны, телевизоры и компьютерные системы.

Объектом охоты является либо сотрудник, либо подрядчик ЦРУ, которые имели физический доступ к материалам, пишут РИА Новости. При этом в ЦРУ не раскрывают, когда и каким образом была похищена секретная информация. Следователи изучают список имен.

В марте сайт Wikileaks опубликовал серию документов ЦРУ, полученных, в частности, из хакерской программы "Улей". Она предназначена для передачи в ЦРУ информации, изъятой с интересующего разведчиков устройства, а также для получения команд, чтобы выполнять специфические задачи на этих устройствах. Публикация включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

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