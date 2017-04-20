«Ростелеком» показал абаканским студентам телекоммуникационное «закулисье»

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» в Абакане «Ростелеком» показал свои телекоммуникационные объекты студентам городского техникума коммунального хозяйства и сервиса.

Молодые люди, обучающиеся на специальности «Радиомеханик», поучаствовали в экскурсии по объектам связи компании, расположенным в столице Хакасии. Маршрут включал несколько ключевых объектов «Ростелекома», которые обеспечивают жителей республики связью. В частности, гости «Ростелекома» посетили автозал с оборудованием мультисервисной сети и широкополосного доступа в Интернет, а также АТС и даже телеграф.

Также студенты узнали больше об организации бизнес-процессов в компании «Ростелеком», актуальных телекоммуникационных проектах и внедряемых нововведениях для оптимизации производства, таких, как новая производственная система «Ростелекома». На вопросы экскурсантов, касающиеся не только услуг, но и условий труда в компании, ответили представители руководства и специалисты компании.

«Ростелеком» входит в список компаний, которые располагают широкими возможностями, чтобы расширять и модернизировать сеть, внедрять новые услуги и сервисы, использовать лучшие мировые практики для оттачивания своих бизнес-процессов, – отметил заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Константин Новиков. – Также мы стремимся быть открытыми, в том числе, для будущих профессионалов, которые в ближайшем будущем станут активными на рынке труда».

«Цель подобных встреч – мотивировать молодежь к активному профессиональному развитию на начальном этапе их карьерного пути, – рассказал директор техникума Александр Матейко. – Для этого мы предлагаем молодым людям посмотреть изнутри работу крупнейших компаний, развивающих свой бизнес на территории Хакасии. Это очень важно – ведь сегодня кое-кто из наших студентов, возможно, решил, что «Ростелеком» когда-нибудь обязательно станет его работодателем. Такое решение поможет молодому специалисту строить с оглядкой на это собственный процесс получения теоретических знаний и практических навыков».



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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль - 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”

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