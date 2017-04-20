Силуанов назвал объем «серого» фонда зарплат в России

Объем фонда «зарплат в конверте» в России составляет более 10 трлн рублей в год, это следствие диспропорции между «белой» и «серой» экономикой, заявил министр финансов Антон Силуанов на коллегии министерства.

«Объем «серого» фонда зарплат составляет более 10 трлн рублей в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций между «белой» и «серой» экономикой», - передает его слова ТАСС.

Он добавил, что нужно искать выход из этой ситуации - благодаря сочетанию экономических стимулов.Также Силуанов заявил, что без реформ «потолок» роста российской экономики составляет всего 1,5% в год, хотя фундамент для восстановления роста и создан, передает РИА «Новости».

«Без реализации структурных изменений темпы роста упрутся в «потолок потенциала экономики», который по оценкам находится не выше 1,5% в год», - сказал Силуанов, добавив, что задачи у России куда амбициознее - рост должен быть не ниже среднемировых темпов: то есть 3-3,5% в год.

«Два года назад мы пережили самый мощный за последние полвека внешний шок, по силе воздействия и продолжительности сопоставимый с падением цен на нефть в 80-х. А справились мы с ним лучше и быстрее, чем с любым из предыдущих кризисов», - подчеркнул министр.

Он отметил, что достигнуто это было за счет быстрого исправления макроэкономических дисбалансов, в результате чего при низких ценах на нефть в России все равно крепкий платежный баланс, минимальная зависимость от внешнего долга, контролируемый уровень дефицита бюджета и низкая инфляция. В итоге ВВП с пика до дна в этот раз сократился на 3,7%, хотя даже в прошлый кризис 2008-2009 годов снижение составляло 10,7%. Кроме того, снижена зависимость от цен на нефть.

«Цена на нефть, балансирующая текущий счет платежного баланса, сейчас составляет 35-40 долларов за баррель, а для балансирования бюджета в 2017 году (на первичном уровне) - 60 долларов», - сказал Силуанов, напомнив, что в 2013-2014 годах для этого нужна была цена около 100-105 долларов за баррель.

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