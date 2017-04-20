Туристы-иностранцы не заблудятся в Хакасии: поможет навигация

Знаки, выполненные по международным стандартам, укажут путь к 6 достопримечательностям Хакасии.

В Хакасии продолжает совершенствоваться система туристской навигации международного образца. Она поможет самостоятельным туристам добраться до местных достопримечательностей. «Знаки выполняются по международным стандартам: коричневый фон, названия объектов пишутся на двух языках – русском и английском, указано направление движения, а также расстояние до объекта», - отметила руководитель туринфоцентра Хакасии Лариса Остапенко.

Сейчас в Хакасии установлено 17 указателей, которые помогают найти дорогу к 6 достопримечательностям Хакасии. Это музеи «Хуртуях тас» и «Казановка», «Древние курганы Салбыкской степи», Полтаковский музей наскального искусства, участок «Оглахты» заповедника «Хакасский», а также Бородинская пещера.

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