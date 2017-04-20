Тюнинг автомобиля подчеркнет имидж владельца

Новенький автомобиль со временем становится привычным и перестает вызывать восторг у владельца. К тому же, в ходе эксплуатации на нем могут появиться различные дефекты: трещины, царапины, вмятины и т.д. Улучшить внешний и внутренний вид авто, и придать ему элемент новизны поможет в этом случае тюнинг. Нередко к нему прибегают также с целью усовершенствовать технические и эксплуатационные характеристики машины.

Внешний тюнинг

Наиболее распространенным и доступным вариантом улучшить внешний вид авто является использование различных виниловых наклеек. Они не только придадут оригинальности дизайну машины, но и помогут скрыть мелкие дефекты. Более серьезной и дорогостоящей альтернативой может стать аэрография, позволяющая придать авто неповторимый индивидуальный облик.

Хром тюнинг с помощью таких декоративных элементов, как накладки для бамперов, зеркал, противотуманных фар, оптики и других составляющих кузова также пользуется высокой популярностью. Такие изделия изготавливаются под конкретную марку автомобиля. Отдельные элементы тюнинга позволяют не только привнести новизну в облик авто, но и обеспечить его защиту от внешних неблагоприятных факторов. Конечно же, такие изделия лучше подбирать в специализированных магазинах и с учетом специфики своей машины. Накладки на пороги Mitsubishi Outlander 3, к примеру, станут отличным вариантом для тех, кто стремится повысить штатную защиту своего авто.

Внутренний тюнинг

Внутри салона также остается немало простора для фантазии владельца. Прежде всего, это касается смены обивки сидений на более качественную, к примеру, из искусственной или натуральной кожи. Также можно сделать перетяжку салона или обтянуть переднюю панель другим материалом. Широко востребована в этом качестве алькантра - искусственная замша. Наиболее же простым вариантом обновить интерьер машины является покупка специальный пленки, которая наносится на отдельные элементы панели, дверные ручки, центральную консоль и т.д.

Коврики салона NissanX-Trail также могут стать элементом внутреннего тюнинга и надежной защитой авто от грязи и влаги. В особенности, если это такая их разновидность, как современные 3D-коврики. Они полностью копируют пол конкретной марки авто, для которой предназначаются. При этом для водителя предусмотрена металлическая вставка под каблук.

Решаясь на осуществление тюнинга своего автомобиля, следует четко рассчитывать силы. Если простые и несложные операции вполне можно сделать самостоятельно (установка накладок, наклеек, новых дисков и т.д.), то ряд других потребуют профессиональной помощи, за которой лучше обратиться на СТО.

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