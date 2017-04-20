У пьющей семьи в Абакане прямо из дома пропал малыш

После очередного застолья пьяные родители уснули, а когда проснулись, обнаружили, что сын исчез. Супруги отправились в полицию и нарвались там на штраф.

Накануне около полуночи в полицию Абакана обратилась 36-летняя мать трёхлетнего мальчика. женщина рассказала, что её ребёнок пропал прямо из квартиры. Выяснилось, что родители малыша пьют с 17 апреля. вчера днём они пригласили в гости бывшую коллегу женщины, стали употреблять спиртное, а потом уснули, когда очнулись, поняли, что сын исчез, как и знакомая.

Каких-либо данных бывшей коллеги мать ребёнка назвать не смогла. Оперуполномоченные уголовного розыска установили индивидуального предпринимателя, у которого работали женщины, выяснили адрес абаканки и отправились к ней. Мальчик оказался у неё дома.

Женщина рассказала, что после недолгого застолья с родителями малыша, она решила отправиться домой. Увидев, что хозяева квартиры сильно пьяны, гостья предупредила их, что заберёт мальчика к себе, а утром привезёт обратно.

Ребёнка поместили в Абаканскую детскую больницу. Родители мальчика привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей. Известно, что семья уже состоит на учёте в отделении по делам несовершеннолетних за употребление спиртного.

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