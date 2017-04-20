Упрощенная процедура банкротства поможет сэкономить время и деньги

Столкнувшись с необходимостью ликвидации предприятия, которое не оправдало возложенных на него надежд, собственники часто вынуждены тратить на это много времени. Однако есть и альтернатива - упрощенная процедура банкротства, предназначенная для тех, кто уверен в отсутствии возможностей восстановления прибыльной работы компании. Применяется она только для ликвидируемого или отсутствующего должника.

Основные отличия

Ликвидация ООО по упрощенной схеме позволяет сэкономить в общей сложности до 30-40% средств. При этом по срокам процесс будет короче на 3-7 месяцев. Основное отличие банкротства по этой схеме - это отсутствие этапов наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. Таким образом, никакие процедуры кроме стадии конкурсного производства, с должником не проводятся. Кроме того, сокращается и срок требований кредиторов - с 2 до 1 месяца.

Упрощенная процедура - это вполне законный метод банкротства предприятия, который заканчивается освобождением компании от долгов и исключением ее из ЕГРЮЛ.

Требования к должнику

Ликвидация ООО с долгами начинается с принятия участниками соответствующего решения о прекращении деятельности организации. После этого выбирается ликвидатор, а документ о проведении ликвидационных процедур направляется в регистрирующий орган. Также вносится запись в ЕГРЮЛ и публикуется сообщение о проведении ликвидации компании. Подать заявление в суд о банкротстве организации может далее как ликвидатор, так и один из кредиторов. Если в ходе судебного разбирательства было принято решение об обоснованности ликвидации компании, начинается конкурсное производство.

При этом не каждая организация может претендовать на банкротство по упрощенной процедуре. Для этого она должна соответствовать таким требованиям, как:

отсутствие у общества к моменту принятия решения о ликвидации существенных активов;

наличие единственного или мажоритарного участника, принимающего решение о банкротстве;

неплатежеспособный баланс;

наличие задолженности по налогам и судебных взысканий долгов.

Ликвидация ООО через банкротство по упрощенной процедуре, конечно же,позволяет существенно упростить сам процесс. Вместе с тем, говорить о том, что никаких сложностей в этом случае не предвидится, нельзя. Здесь, как и в отношении полной процедуры банкротства, применяются все те же законодательные нормы, и действуют те же риски. Поэтому в любом случае организации потребуется квалифицированная юридическая помощь.

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