В Абакане пересеклись пути неторопливого автомобилиста и любителя езды на красный

ДТП произошло поздно вечером на перекрёстке улиц Крылова - Ивана Ярыгина.

Водитель, двигавшийся по улице Ивана Ярыгина на красный сигнал светофора, зацепил белую иномарку, которая ехала по Крылова. Скорость у машины была невеликой, поэтому водителю удалось затормозить и избежать более тяжёлых последствий. Пользователи соцсетей удивляются, как можно было не разъехаться на пустом перекрёстке. Другие сетуют на то, что на этом участке дороги старые светофоры, по которым непонятно, красный горит или зелёный. Третьи считают, дело не в светофорах, и почему рулевого, проехавшего на красный, не насторожило, что другой автомобилист остановился у стоп-линии, а по пешеходному переходу шли прохожие.

Видео: Автомобилисты Хакасии и Красноярского края

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