В Абакане стартует межрегиональная конференция «Актуальные проблемы медицины»

20.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня и завтра в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова со своими докладами выступят врачи со всей России. Торжественное открытие пленарного заседания состоится в 10 часов.

На двадцатой межрегиональной междисциплинарной научно-практической конференции «Актуальные проблемы медицины» ведущие специалисты Хакасии, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Красноярска и Иркутска представят доклады по самым актуальным направлениям современной медицины:  иммунология, неонатология и педиатрия, хирургия и лучевая диагностика. Лекции, круглые столы и практикумы пройдут в медицинском колледже ХГУ, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ. К участию в мероприятии приглашаются медицинские работники, студенты медицинских ВУЗов. 

 

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