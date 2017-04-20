В Абакане стартует межрегиональная конференция «Актуальные проблемы медицины»

Сегодня и завтра в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова со своими докладами выступят врачи со всей России. Торжественное открытие пленарного заседания состоится в 10 часов.

На двадцатой межрегиональной междисциплинарной научно-практической конференции «Актуальные проблемы медицины» ведущие специалисты Хакасии, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Красноярска и Иркутска представят доклады по самым актуальным направлениям современной медицины: иммунология, неонатология и педиатрия, хирургия и лучевая диагностика. Лекции, круглые столы и практикумы пройдут в медицинском колледже ХГУ, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ. К участию в мероприятии приглашаются медицинские работники, студенты медицинских ВУЗов.

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