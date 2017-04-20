В Хакасии арестовали яйца

Перевозчик не смог предоставить документы, подтверждающие безопасность продукции.

Инспекторы ветнадзора провели очередной совместный рейд с сотрудниками ДПС. На этот раз нарушителей-перевозчиков различной продукции искали на 1 км подъездной дороги села Солнечное. В одном из остановленных автофургонов специалисты обнаружили подозрительные яйца. Водитель вёз из Абакана в Солнечное три коробки (1080 штук) куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукта.

Потенциально опасный груз арестовали, но позже вернули владельцу. Он всё-таки смог найти необходимые документы. За допущенное нарушение ветеринарного законодательства административный протокол, придётся заплатить штраф.

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