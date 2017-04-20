В Хакасии напряжённая ситуация по бешенству

За 3 месяца различные животные укусили 389 человек. В том числе два случая нападения диких животных.

По краткосрочным прогнозам, эпидемиологическая ситуация по бешенству в Хакасии сохранится напряжённой, сообщают специалисты роспотребнадзора по республике. По данным государственной ветеринарной инспекции региона в 2016 году диагноз «Бешенство» лабораторно подтверждён у 44 животных, в 2017 году — у 5 (Алтайский, Бейский, Боградский районы).

Ежегодно примерно 2 100 человек оказываются укушенными животными. Все эти люди рискуют заразиться бешенством, поэтому после нападения животного нужно немедленно обращаться к врачам за необходимыми прививками. Каждый пропущенный день — угроза для жизни.

В 2016 году количество обращений по поводу нападений и укусов животными составило 2016 человек, из них детей — 762. За 3 месяца текущего года зарегистрировано 389 случаев укусов животными (дикими — 2).

Плановые прививки от бешенства ставят те, кто работает с животными:ветеринарные работники, егеря, охотники, лесники, лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных и др. За 3 месяца 2017 года вакцину поставили 40 человек (39,6% от плана).

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