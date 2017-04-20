В Хакасии наркоторговцам, продававшим наркотики через Интернет-магазины, грозит пожизненное заключение

Перед судом предстанут участники двух преступных групп, реализовывавших синтетические наркотики посредством Интернет-магазинов.

Первый виртуальный магазин действовал на территории Хакасии с января 2015 по июль 2016 года. Второй работал в течение двух недель в марте 2016 года. В обоих магазинах существовала строгая иерархия. Все роли были распределены между участниками.

Несмотря на конспирацию, которой придерживались члены преступных групп, оперативникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Хакасии совместно со следователями, удалось установить их и задержать. В ходе расследования из незаконного оборота было изъято 1658 граммов синтетического наркотического средства. Участниками преступных групп являлись молодые люди в возрасте от 21 года до 29 лет. Некоторые из задержанных, помимо Хакасии, «работали» и в других регионах России. Так жителю Абакана 1995 года рождения в апреле 2015 года знакомый предложил роль «закладчика». На тот момент молодой человек находился в трудном материальном положении и принял предложение. В течение месяца он помещал закладки с наркотиком в различные тайники. Вскоре ему пришло следующее предложение от организаторов: продолжить работу в Воронеже в должности «Склада». На новом месте абаканец должен был забирать из тайников оптовые партии наркотиков (от 100 до 500 граммов) и фасовать их на более мелкие для закладчиков. Заработная плата молодого человека более чем устраивала. Кроме того, он жил в оплаченной организаторами квартире. Спустя два месяца наркоторговца снова повысили. На этот раз до должности «Оператора» на территории Хакасии. В этой роли одной из его обязанностей был подбор и ведение переговоров с лицами, желающими работать в составе организованной преступной группы. Житель Абакана вспомнил про своего старого приятеля, рассказал ему о прелестях преступного бизнеса и вовлек в работу. К тому времени должности «закладчиков» в данном Интернет-магазине выполняли родные братья 1988 и 1996 годов рождения. Молодые люди быстро смекнули, что данный вид заработка, пусть и незаконный, приносит хороший доход. В погоне за лёгкими деньгами братья устроились на аналогичную должность во второй магазин. Но подняться по карьерной лестнице им было не суждено. Оба магазина были ликвидированы сотрудниками МВД по Республике Хакасия.

Благодаря грамотным и сплоченным действиям сотрудников МВД по Республике Хакасия уголовное дело передано в суд. Наркоторговцам грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Хакасии.

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